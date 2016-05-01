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  • Сафонов считает, что «Мордовии» по силам отобрать очки у «Ростова»

Сафонов считает, что «Мордовии» по силам отобрать очки у «Ростова»

1 мая 2016, 12:31
4

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что предстоящий матч 26-го тура российской Премьер-лиги между «Мордовией» и «Ростовом» закончится вничью - 1:1.

«Мордовия» сейчас начала цепляться за каждый балл, чтобы не вылететь. Они провели хороший матч со «Спартаком». «Ростов» пребывает на эмоциональном всплеске, им нужно будет собраться, чтобы эмоции не помешали играть. Чем ближе концовка чемпионата, тем больше интрига», – отметил Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 26-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Мордовия Ростов
Комментарии (4)
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sargassov
1462095334
Если говорить о ничьей, скорее 0-0, чем 1-1
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андрей андреев
1462096039
Ростов Мордву порвёт.3-1 примерно.А если говорить о ничьей, то 2-1)))
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Black Giz
1462097426
Никакой ничьи ребята. Только победа!
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koli4ka
1462097860
а кому известен этот горе ахент???
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