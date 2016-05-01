Сафонов считает, что «Мордовии» по силам отобрать очки у «Ростова»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что предстоящий матч 26-го тура российской Премьер-лиги между «Мордовией» и «Ростовом» закончится вничью - 1:1.

«Мордовия» сейчас начала цепляться за каждый балл, чтобы не вылететь. Они провели хороший матч со «Спартаком». «Ростов» пребывает на эмоциональном всплеске, им нужно будет собраться, чтобы эмоции не помешали играть. Чем ближе концовка чемпионата, тем больше интрига», – отметил Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 26-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».