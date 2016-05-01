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    Терехин: «Гилерме – второй номер в РФПЛ после Акинфеева»

    Бывший нападающий «Локомотива» Олег Терехин высоко оценил игру голкипера «железнодорожников» Гилерме, отметив при этом, что он способен помочь сборной России.

    «Спокойный, надежный вратарь. Для меня в Премьер-лиге он – второй номер после Акинфеева. Честно говоря, к натурализации отношусь скептически, но такой человек, как Гилерме, нашей сборной наверняка поможет», – сказал Терехин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2016 07:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 1 мая 2016, 14:09

      Акинфеев особенно распиарен в ЛЧ, там его все знают как рекордсмена)
      А рекордсмен ЛЧ не может быть вторым в РФПЛ, только лучшим!!!

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 1 мая 2016, 13:39

      не думаю

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 мая 2016, 11:31

      Гилерме не натурализован! Он стал гражданином РФ на законном основании и по своему желанию и без посторонней помощи! Но 2-й он или 5-й решает статистика! А статистика такова, что Акинфеев первым не может быть ни по колличеству пропущенных мячей, не по проценту отраженных ударов! По этим показателям в нашем чемпионате первым является Джанаев, а Акинфеев просто "распиаренная и гламурная" личность! Как вратарь он сейчас "никакой"!

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Serjoga 1 мая 2016, 11:43

      Полностью с вами согласна

      1
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      Рейтинг: +20

      azar800 1 мая 2016, 07:48

      Бред, бред, просто бред, в Бразилии всегда вратарская линия считалась слабейшей, потому, что там слабая школа и во времена союза вратари из наших условных Уралмашей и Тюменей ехали туда и были там звездами, а сейчас мы натурализуем бразильского вратаря, зачем, ведь есть Крицук, Селихов, Митрюшкин, которые могут быть вторыми, и которым надо давать шанс, а Гилерме обычный средней вратарек даже по Российским меркам

      -2
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      Рейтинг: +362

      sargassov > azar800 1 мая 2016, 08:20

      Слабейшей по бразильским меркам, а ни по нашим, в один ряд-то не ставь))

      -1
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      Рейтинг: +20

      azar800 > sargassov 1 мая 2016, 09:35

      но не лучше Крицука и Селехова, просто более распиаренный, а лигу европы локо из-за него прос рал

      -1
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      Рейтинг: +362

      sargassov > azar800 1 мая 2016, 12:48

      Ключевые слова у тебя "могут быть". Ты не тренер команды и вряд ли досконально знаешь ситуацию отчего тот же Митрюшкин к примеру не занимает ворота. На поле не выходит как в football manager, нельзя абы-кем из псевдопатриотизма заткнуть ту, или иную линию и ни один тренер на это не пойдет, пока тот же Митрюшкин не будет лучше, чем тот, кого ставят вместо него)

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