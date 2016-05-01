Терехин: «Гилерме – второй номер в РФПЛ после Акинфеева»

Бывший нападающий «Локомотива» Олег Терехин высоко оценил игру голкипера «железнодорожников» Гилерме, отметив при этом, что он способен помочь сборной России.

«Спокойный, надежный вратарь. Для меня в Премьер-лиге он – второй номер после Акинфеева. Честно говоря, к натурализации отношусь скептически, но такой человек, как Гилерме, нашей сборной наверняка поможет», – сказал Терехин.