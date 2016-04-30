Семью Кержакова задержала миграционная служба Франкфурта

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков был вынужден встречать свою семью на несколько часов позже, чем он планировал. Его жену Милану Кержакову, а также его родителей и детей, задержали в аэропорту Франкфурта.

Из-за проблем с визами семья нападающего провела 6 часов в аэропорту Франкфурта, после чего была отпущена.

«Во Франкфурте их задержали и держали в полицейском участке шесть с половиной часов, объясняя это тем, что с итальянской визой нельзя лететь в Германию. У Миланы виза не свежая, и она по ней уже каталась. Обычный «шенген», — заявила Наталья Тюльпанова, теща футболиста.