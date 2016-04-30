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Семью Кержакова задержала миграционная служба Франкфурта

30 апреля 2016, 06:36
4

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков был вынужден встречать свою семью на несколько часов позже, чем он планировал. Его жену Милану Кержакову, а также его родителей и детей, задержали в аэропорту Франкфурта.

Из-за проблем с визами семья нападающего провела 6 часов в аэропорту Франкфурта, после чего была отпущена.

«Во Франкфурте их задержали и держали в полицейском участке шесть с половиной часов, объясняя это тем, что с итальянской визой нельзя лететь в Германию. У Миланы виза не свежая, и она по ней уже каталась. Обычный «шенген», — заявила Наталья Тюльпанова, теща футболиста.

Источник: Life
Швейцария. Суперлига Цюрих Кержаков Александр
Комментарии (4)
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Karpathian
1461989735
какая жаль.
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Обер-КанцлерЪ
1462005235
Ну и что? Причем тут футбол???
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koli4ka
1462006268
какая ещё жена, а тем более теща, саха же вроди *холостой*,в разводе, фотки в инете пикантные об этом пестрят или я чё-то пропустил
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Недовольный
1462028186
Они просто хотели поугарать над семьей to Kerzhakov
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