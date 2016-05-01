Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

УПЛ. «Шахтер» разгромил киевское «Динамо»

1 мая 2016, 21:25
5

В центральном матче 24-го тура УПЛ «Шахтер» одержал разгромную победу над киевским «Динамо» – 3:0. Дубль в составе донецкого клуба оформил Эдуардо.

Отметим, что в данной встрече случилось три удаления и массовая потасовка.

В других встречах «Днепр» со счетом 2:0 сломил сопротивление «Стали», «Металлист» обыграл «Олимпик», «Ворскла» добилась крупной победы над «Карпатами», «Заря» на выезде разгромила «Говерлу» со счетом 4:0.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 24-й тур

Шахтер – Динамо – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Эдуардо, 33; 2:0 – Веллингтон, 73; 3:0 – Эдуардо, 78.

Удаления: Степаненко, 81; Ракицкий, 81 – Ярмоленко, 81.

Металлист – Олимпик – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Рыжук, 75.

Днепр – Сталь – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Руис, 40; 2:0 – Матеус, 55.

Ворскла – Карпаты – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Скляр, 37; 2:0 – Хлебас, 67; 3:0 – Коломоец, 87.

Говерла – Заря – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Опанасенко, 13; 0:2 – Будковский, 40; 0:3 – Караваев, 45; 0:4 – Будковский, 46.

Календарь УПЛ

Турнирная таблица УПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Говерла Заря Ворскла Карпаты Металлист Олимпик Днепр Сталь Шахтер Динамо К
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex kidn
1462128891
Жаль, что туров почти не осталось
Ответить
Ystavshiy
1462129476
И забили голы истинные украинцы )
Ответить
lexazub
1462130265
Да не ожидал, дубль Шахты на легке хлопнул основу "чемпиона". Надеюсь сегодняшняя победа вдохновит Шахту и в четверг они оформят в Испании путёвку в финал ЛЕ. Кстати кому интересно вот эта контора https://goo.gl/hNTEqQ даёт 5 долларов на ставки за регистрацию.
Ответить
Bellamy90
1462130712
Ну какая ж это потасовка была. Вот Сатурн - ЦСКА, вот там действительно потасовка была)
Ответить
Главные новости
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
1
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
2
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
17
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
2
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
3
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
7
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
4
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
Все новости
Все новости
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
6
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России
30 июля
4
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом
4 июля
6
ФотоСмолов сделал фото с бывшим украинским партнером
22 июня
10
Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине
15 июня
9
Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»
11 июня
9
Захарова прокомментировала просьбу Украины не допускать российские команды: «Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, сколько детей они убили»
6 июня
4
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
21 мая
21
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
16 мая
7
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
14 мая
5
«Шахтер» стал чемпионом Украины и попал в общий этап Лиги чемпионов
11 мая
Сборную Украины впервые возглавит иностранец
4 мая
3
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России
29 апреля
4
«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России
29 апреля
8
Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4
27 апреля
6
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
25 апреля
34
Мостового внесли в базу «Миротворца»*
18 апреля
15
«Шахтер» вышел в полуфинал еврокубка
16 апреля
3
⚡️ Умер Мирча Луческу – экс-тренеру «Зенита» было 80 лет
7 апреля
23
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
28 марта
18
Сборную Украины ограбили в Европе
27 марта
26
ФотоВыступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан»
14 марта
4
Мудрик тренируется с любителями
6 марта
«Александрия» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.48
6 марта
Зиньковский отказал украинскому топ-клубу в 2020 году: «Почему-то не тянуло»
5 марта
4
Экс-тренер «Шахтера» Фонсека возмущен стремлением ФИФА вернуть Россию
25 февраля
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+