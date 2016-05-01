УПЛ. «Шахтер» разгромил киевское «Динамо»

В центральном матче 24-го тура УПЛ «Шахтер» одержал разгромную победу над киевским «Динамо» – 3:0. Дубль в составе донецкого клуба оформил Эдуардо.

Отметим, что в данной встрече случилось три удаления и массовая потасовка.

В других встречах «Днепр» со счетом 2:0 сломил сопротивление «Стали», «Металлист» обыграл «Олимпик», «Ворскла» добилась крупной победы над «Карпатами», «Заря» на выезде разгромила «Говерлу» со счетом 4:0.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 24-й тур

Шахтер – Динамо – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Эдуардо, 33; 2:0 – Веллингтон, 73; 3:0 – Эдуардо, 78.

Удаления: Степаненко, 81; Ракицкий, 81 – Ярмоленко, 81.

Металлист – Олимпик – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Рыжук, 75.

Днепр – Сталь – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Руис, 40; 2:0 – Матеус, 55.

Ворскла – Карпаты – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Скляр, 37; 2:0 – Хлебас, 67; 3:0 – Коломоец, 87.

Говерла – Заря – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Опанасенко, 13; 0:2 – Будковский, 40; 0:3 – Караваев, 45; 0:4 – Будковский, 46.

Календарь УПЛ

Турнирная таблица УПЛ