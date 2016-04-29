Погребняк повредил икроножную мышцу

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк, замененный на пятой минуте матча 26-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0), травмировал икроножную мышцу. Об этом рассказал главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев.

«Курьезные травмы получаем – было бы смешно, когда не было бы так грустно. Губочан под вопросом, остальные будут готовиться после праздников, скорее всего. Ясность по возможности их участия в дерби со «Спартаком» появится уже на следующей неделе.

В начале игры Погребняк дернул икроножную мышцу, пришлось менять. После обследования будет понятно, на какой срок он выбыл», – сказал Кобелев.