«Барселона» имеет первоочередное право выкупа Сауля

Полузащитник «Атлетико» Сауль может в ближайшее время пополнить ряды «Барселоны». Каталонский клуб имеет первоочередное право выкупа 21-летнего футболиста молодежной сборной Испании. Произошло это из-за трансфера форварда Давида Вильи в 2013 году.

Действующий контракт Сауля с «Атлетико» рассчитан до середины 2020 года. В нем предусмотрена опция выкупа, которая составляет 60 миллионов евро. Известно, что на игрока претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Сауль провел в чемпионате Испании 29 игр, в которых он забил четыре гола и сделал две результативные передачи.