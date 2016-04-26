Кержаков обвинил в своем уходе из «Зенита» воронежского бизнесмена

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков обвинил бизнесмена из Воронежа Михаила Сурина в том, что ему пришлось покинуть «Зенит».

Об этом сказано в заявлении футболиста, которое процитировал адвокат Кержакова Александр Ерошенко в ходе судебного разбирательства по делу о хищении у игрока 304 миллионов рублей.

«Сурин очернял и втаптывал в грязь мой моральный облик в глазах населения всей страны, в связи с чем моя карьера шла по нисходящей. В итоге я сейчас не в родной команде «Зенит». Из-за нервного напряжения не мог нормально играть, поэтому я потерял премиальные, я потерял предложения и контракты», – привел Ерошенко слова из заявления Кержакова.

Футболист утверждает, что Сурин обвинял его в мошенничестве, а также в «хищениях у бывшей жены, обворовывании ребенка от первого брака». По мнению Кержакова, бизнесмен намеренно распространял эту информацию в СМИ, среди сотрудников клуба и членов семьи.

Напомним, Сурин подозревается в том, что обманным путем получил от Кержакова 304 миллиона рублей и распорядился этой суммой по своему усмотрению.Футболист просит суд лишить Сурина свободы сроком на девять лет.