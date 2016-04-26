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  • Кержаков обвинил в своем уходе из «Зенита» воронежского бизнесмена

Кержаков обвинил в своем уходе из «Зенита» воронежского бизнесмена

26 апреля 2016, 19:12
18

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков обвинил бизнесмена из Воронежа Михаила Сурина в том, что ему пришлось покинуть «Зенит».

Об этом сказано в заявлении футболиста, которое процитировал адвокат Кержакова Александр Ерошенко в ходе судебного разбирательства по делу о хищении у игрока 304 миллионов рублей.

«Сурин очернял и втаптывал в грязь мой моральный облик в глазах населения всей страны, в связи с чем моя карьера шла по нисходящей. В итоге я сейчас не в родной команде «Зенит». Из-за нервного напряжения не мог нормально играть, поэтому я потерял премиальные, я потерял предложения и контракты», – привел Ерошенко слова из заявления Кержакова.

Футболист утверждает, что Сурин обвинял его в мошенничестве, а также в «хищениях у бывшей жены, обворовывании ребенка от первого брака». По мнению Кержакова, бизнесмен намеренно распространял эту информацию в СМИ, среди сотрудников клуба и членов семьи.

Напомним, Сурин подозревается в том, что обманным путем получил от Кержакова 304 миллиона рублей и распорядился этой суммой по своему усмотрению.Футболист просит суд лишить Сурина свободы сроком на девять лет.

Источник: ТАСС
Швейцария. Суперлига Россия. Премьер-лига Цюрих Зенит Кержаков Александр
Комментарии (18)
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XAPAKTEP_
1461689156
Блин я из Воронежа и даже не знаю такого бизнесмена Сурина. Саня как ты его нашел йопта?
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TUMS
1461689652
Чтобы отбить такую сумму адвокату придется попотеть в судах. Удачи.
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BarcelonianDestroyer
1461692455
Ну и что? Он украл 304 миллиона у Кержакова,если бы это был простолюдин который за эту сумму всю жизнь пахал на работе ясное дело,но если у Кержакова украли 1/100000000000000 его зарплаты,то это на суд не тянет,скорее всего это он от злости.Так бы он оставил бы эту сумму.Ему насрать
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Серега 7585
1461692777
.
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семенчик
1461693337
Только о бабках и думают наши футболеры!!
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ljrljr0505
1461696310
мы все работаем за деньги. У нас время такое , что футболист получает гораздо больше учителя или врача. И это данность Возьми любого из нас. мы бы поступили так же как и Кержаков. Никому не хочется быть обманутыми, даже на 100 рублей. Уж не говоря о 304 млн.
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опус 2
1461697467
Чёта я не понял Он что с бизнесмена бабки хочет срубить за загубленную карьеру ?
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