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  • Шляхтин: «У «Крыльев» есть право выкупа Молло, но интерес к нему может быть и у ведущих клубов РФПЛ»

Шляхтин: «У «Крыльев» есть право выкупа Молло, но интерес к нему может быть и у ведущих клубов РФПЛ»

26 апреля 2016, 17:50
3

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил о том, что клуб имеет право первоочередного выкупа трансфера полузащитника «Сент-Этьена» Йоана Молло, выступающего за самарцев на правах аренды.

«Что касается Йона Молло, то его арендное соглашение заканчивается после нынешнего чемпионата. У «Крыльев» есть право выкупить игрока за фиксированную сумму, которая прописана в соглашении «Крыльев» с «Сент-Этьеном». Еще во время переговоров о переходе Молло нам удалось снизить цену выкупа, тем не менее, для «Крыльев» она остается ощутимой. Надо отметить, что Молло стоит этих денег.

Вопрос в том, смогут ли «Крылья» позволить себе такие расходы, будут ли у нас такие возможности. Бюджет на следующий сезон еще будет утверждаться, и мы непременно учитываем вопросы комплектования состава. Опять же, помимо выкупа и сам Молло должен согласиться остаться в «Крыльях» и на условия личного контракта. Молло ярко себя проявляет, и неудивительно, что интерес к нему могут проявлять ведущие команды российской премьер-лиги, возможно, и зарубежные клубы. Участвовать в гонке бюджетов мы не можем. Да и у самого футболиста могут быть амбиции бороться за медали чемпионата, выступать в еврокубках.

Можно было бы, конечно, предложить игрокам шикарные контракты, только как бы потом клуб выполнял все эти обязательства, не имея соответствующих ресурсов? Это прямая дорога к будущим финансовым проблемам. «Крылья» прежде уже это проходили. До сих пор аукается. Поэтому сегодня «Крылья» живут по средствам, в том числе и зарплатный фонд формируется исходя из текущего бюджета», – сказал Шляхтин.

Сообщается, что активный интерес к Молло проявляют два московских клуба «Спартак» и «Локомотив».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Крылья Советов Локомотив Спартак Сент-Этьен Молло Йоан
Комментарии (3)
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Arhadiavol
1461738145
интересно сколько он стоит
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19Beast86
1461789816
Уедет скорее всего он из Самары!
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SERG63
1461934218
Будем надеется что останется в команде и поможет.
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