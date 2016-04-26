Шляхтин: «У «Крыльев» есть право выкупа Молло, но интерес к нему может быть и у ведущих клубов РФПЛ»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил о том, что клуб имеет право первоочередного выкупа трансфера полузащитника «Сент-Этьена» Йоана Молло, выступающего за самарцев на правах аренды.

«Что касается Йона Молло, то его арендное соглашение заканчивается после нынешнего чемпионата. У «Крыльев» есть право выкупить игрока за фиксированную сумму, которая прописана в соглашении «Крыльев» с «Сент-Этьеном». Еще во время переговоров о переходе Молло нам удалось снизить цену выкупа, тем не менее, для «Крыльев» она остается ощутимой. Надо отметить, что Молло стоит этих денег.

Вопрос в том, смогут ли «Крылья» позволить себе такие расходы, будут ли у нас такие возможности. Бюджет на следующий сезон еще будет утверждаться, и мы непременно учитываем вопросы комплектования состава. Опять же, помимо выкупа и сам Молло должен согласиться остаться в «Крыльях» и на условия личного контракта. Молло ярко себя проявляет, и неудивительно, что интерес к нему могут проявлять ведущие команды российской премьер-лиги, возможно, и зарубежные клубы. Участвовать в гонке бюджетов мы не можем. Да и у самого футболиста могут быть амбиции бороться за медали чемпионата, выступать в еврокубках.

Можно было бы, конечно, предложить игрокам шикарные контракты, только как бы потом клуб выполнял все эти обязательства, не имея соответствующих ресурсов? Это прямая дорога к будущим финансовым проблемам. «Крылья» прежде уже это проходили. До сих пор аукается. Поэтому сегодня «Крылья» живут по средствам, в том числе и зарплатный фонд формируется исходя из текущего бюджета», – сказал Шляхтин.

Сообщается, что активный интерес к Молло проявляют два московских клуба «Спартак» и «Локомотив».