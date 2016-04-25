Алонсо: «Гвардиола очень методичный и усердный тренер»

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо признался, что нынешний наставник команды Хосеп Гвардиола многому научил его.

«Он очень методичный и усердный тренер. Гвардиола помог мне прибавить во многих мелочах, особенно в видении поля, ведь он был такого же типа полузащитником, что и я. Он научил меня читать игру, принимать правильные решения, а также предугадывать действия соперников и показал схемы, с помощью которых можно разрушать их планы.

Не сомневаюсь, что годы, проведенные им у руля команды, оставят хорошую базу вне зависимости от того, каким получится конец этого сезона. Мы с радостью будем вспоминать о нем, и он не станет неудачником, если мы не выиграем Лигу чемпионов», – говорит футболист сборной Испании.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Бавария» состоится в среду, 27 апреля, в 21:45 по московскому времени.