Алонсо: «Симеоне создает жаркую атмосферу на «Висенте Кальдерон»

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо отметил две важные вещи, которые способствуют успеху мадридского «Атлетико» в последнее время.

«Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне очень эмоциональный и всегда создает жаркую атмосферу на «Висенте Кальдерон». Этот полуфинальный матч не станет исключением.

Болельщики мадридцев тоже очень горячие. Они верят в свою команду и тренера. Они не отреклись от своей веры в тяжелые для команды времена и теперь наслаждаются замечательной порой», – говорит испанец.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Бавария» состоится в среду, 27 апреля, в 21:45 по московскому времени.