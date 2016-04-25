Алонсо: «Торрес своей игрой может заслужить вызов в сборную на ЧЕ-2016»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо расхвалил нападающего мадридского «Атлетико» Фернандо Торреса. По мнению хавбека, форвард «матрасников» имеет неплохие шансы поехать на предстоящий чемпионат Европы в составе сборной Испании.

«Я рад тому, что Торрес начал снова демонстрировать свою лучшую игру. Видно, что он доволен в «Атлетико». Пусть продолжает играть так же, но только после матчей с «Баварией». При такой игре у Торреса определенно есть шансы на участие в Евро-2016, однако решение принимает Дель Боске», — сказал он.

Напомним, что «Бавария» встретится с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов.