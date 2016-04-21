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    «Крылья Советов» не ведут переговоры с Владимиром Габуловым

    Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури опроверг информацию о том, что самарский клуб заинтересован в переходе голкипера «Динамо» Владимира Габулова, потерявшего место в основном составе москвичей.

    «Я, честно говоря, не совсем понимаю, откуда такая информация. Владимир Габулов – очень хороший спортсмен, игрок, вратарь. Но официально могу сказать, что никаких переговоров мы с ним не ведем. Я вообще считаю, что вратарская позиция у нас одна из самых стабильных в том составе, который есть», – заявил Циклаури.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.04.2016 23:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 22 апреля 2016, 10:06

      Из Динамо и так скоро все разбегутся, можно будет брать бесплатно.

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 апреля 2016, 03:25

      Действительно, Владимир, как было сказано выше, хороший игрок, спортсмен и вратарь, и думаю он не заслуженно занял место на скамейке, его кредо- рамка ворот, которую он защищал самоотверженно, вывод один, поменять команду, и не только "Крылья" могут быть заинтересованы в нём

      0
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      Рейтинг: +40

      Omanid87 22 апреля 2016, 01:35

      ну и хорошо

      0
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