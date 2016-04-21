«Крылья Советов» не ведут переговоры с Владимиром Габуловым

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури опроверг информацию о том, что самарский клуб заинтересован в переходе голкипера «Динамо» Владимира Габулова, потерявшего место в основном составе москвичей.

«Я, честно говоря, не совсем понимаю, откуда такая информация. Владимир Габулов – очень хороший спортсмен, игрок, вратарь. Но официально могу сказать, что никаких переговоров мы с ним не ведем. Я вообще считаю, что вратарская позиция у нас одна из самых стабильных в том составе, который есть», – заявил Циклаури.