Крицюк: «Спокойно воспринял вызов в сборную»

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк рассказал о том, как он воспринял вызов в национальную сборную России.

«Меня же не из второй лиги взяли, чтоб кричать: «Вау!» Когда долго идешь к цели, много работаешь, реально оцениваешь свой уровень игры, такие вещи воспринимаются спокойно. К тому же пока я всего-навсего один из кандидатов. Надо вкалывать и двигаться дальше. Вот стану основным вратарем сборной – тогда будет повод для радости.

В матче с Литвой соперник к нашим воротам почти не приближался. Но я не расслаблялся. Наоборот, в таких матчах всегда нужно быть начеку. Тем более знал, что в моем распоряжении только 45 минут, а после перерыва выйдет Гилерме.

Расстроился ли я, что не полетел в Париж? Давайте смотреть правде в глаза. Сейчас в сборной ставка на других вратарей. Ну и какой смысл мне лететь во Францию, если не включат даже в заявку на матч? Лучше вернуться в Краснодар и сконцентрироваться на подготовке к ближайшей игре», — сказал голкипер.