Ринат Билялетдинов не прочь возглавить «Мордовию»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о своем возможном назначении на пост наставника «Мордовии».

«Из «Мордовии» со мной никто не связывался, звонков не поступало. Впервые слышу об интересе ко мне со стороны саранского клуба. Было бы мне интересно это предложение? Любая работа интересна по-своему, тем более когда речь идет о команде из Премьер-лиги.

Если отталкиваться от самой «Мордовии», то там есть опытные ребята, некоторых я знаю. Конечно, всегда нужно смотреть на то, что произошло в команде. Все-таки Андрея Гордеева я знаю не первый год, наверняка там есть какая-то глубинная информация, но рассуждать об этом не этично», – подчеркнул Билялетдинов.