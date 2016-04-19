«Кайрат»: «Зарплата Аршавина в клубе составляет меньше миллиона»

«Кайрат» опроверг информацию о том, что бывший капитан сборной России Андрей Аршавин получает в казахстанском клубе более одного миллиона долларов в год. Напомним, ранее депутат Мухтар Тиникеев заявил, что деньги, потраченные на зарплату 34-летнему футболисту целесообразнее было направить на развитие детского спорта в стране.

«В ответ на заявление депутата о зарплате футболиста-профессионала Андрея Аршавина отвечаем, что ни один из игроков ФК «Кайрат» не получает подобных зарплат.

Одной из главных целей привлечения Андрея Аршавина в ФК «Кайрат» является его большой международный опыт, который, несомненно, пригодится клубу в еврокубковых матчах, а также популяризация казахстанского футбола как внутри страны, так и за ее пределами. Первый результат приезда Аршавина в Казахстан уже есть – посещаемость матчей с участием «Кайрата» увеличилась по всей стране, о чем говорят последние статистические данные. Кроме того, "Кайрат» является единственным клубом в стране, который профессионально уделяет значительное внимание развитию детско-юношеского профессионального футбола», – говорится в сообщении казахстанского клуба.