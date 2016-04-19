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  • «Кайрат»: «Зарплата Аршавина в клубе составляет меньше миллиона»

«Кайрат»: «Зарплата Аршавина в клубе составляет меньше миллиона»

19 апреля 2016, 13:40
5

«Кайрат» опроверг информацию о том, что бывший капитан сборной России Андрей Аршавин получает в казахстанском клубе более одного миллиона долларов в год. Напомним, ранее депутат Мухтар Тиникеев заявил, что деньги, потраченные на зарплату 34-летнему футболисту целесообразнее было направить на развитие детского спорта в стране.

«В ответ на заявление депутата о зарплате футболиста-профессионала Андрея Аршавина отвечаем, что ни один из игроков ФК «Кайрат» не получает подобных зарплат.

Одной из главных целей привлечения Андрея Аршавина в ФК «Кайрат» является его большой международный опыт, который, несомненно, пригодится клубу в еврокубковых матчах, а также популяризация казахстанского футбола как внутри страны, так и за ее пределами. Первый результат приезда Аршавина в Казахстан уже есть – посещаемость матчей с участием «Кайрата» увеличилась по всей стране, о чем говорят последние статистические данные. Кроме того, "Кайрат» является единственным клубом в стране, который профессионально уделяет значительное внимание развитию детско-юношеского профессионального футбола», – говорится в сообщении казахстанского клуба.

Источник: ФК «Кайрат»
Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (5)
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Garrincha58
1461063432
не верю неужели Аршавин согласился на такой контракт тогда за какой хрен Динамо платит Погребняку 2 ляма
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koli4ka
1461077204
Думаю ему на чипсы хватает...
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Taps
1461440561
Пускай доплачивает за честь играть в "Кайрате" !
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1462883903
Выходит, мы с ним оба меньше ляма получаем.
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