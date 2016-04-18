Булыкин: «Поговорил с руководителями «Динамо», они взяли время на раздумье»

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал о ходе своих переговоров с руководством бело-голубых по поводу работы в структуре клуба. Напомним, ранее игрок, завершивший карьеру в марте этого года, заявил, что не рассматривает тренерскую должность в столичном клубе, но готов к административной деятельности.

«По европейским традициям игрок, долго выступавший за какой-то клуб, ищет и обычно находит работу в структуре этого клуба от должности детского тренера до должности спортивного директора, который занимается организацией всего клуба и отвечает за спортивную составляющую.

Я провел предварительные беседы с руководством «Динамо». К чему они приведут, не знаю. «Динамо» взяло время на раздумье. Я донес до них свое видение, они мне рассказали свое. Пока мы расстались. Сейчас будем думать, сотрудничать либо нет», – сказал Булыкин.