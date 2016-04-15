Роналду – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по версии болельщиков.

За португальского футболиста отдали свои голоса 74% людей. Второе место поделили между собой Артуро Видаль («Бавария») и Антуан Гризманн («Атлетико»), набравшие по 10%. Четвертую строчку занял хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне (6%).

Напомним, что Роналду сделал хет-трик в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против «Вольфсбурга», что позволило «Реалу» выйти в следующую стадию турнира.