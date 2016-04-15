Орлов раскрыл тайну увольнения Гордеева перед игрой с ЦСКА

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал отставку главного тренера «Мордовии» Андрея Гордеева накануне матча с ЦСКА, в котором саранчане уступили со счетом 1:7.

«Хорошо бы журналистское расследование кто-нибудь провел, но это надо делать москвичам, потому что они ближе. И время надо. Смотрите, в первом круге они сыграли 6:4, три мяча вела «Мордовия», потом мы видели, как защитники очень небрежно пропускали, и вратарь. Что-то такое было странноватое. Ну, так бывает, конечно. Сейчас тренер ушел, разные есть версии.

Я вот вам скажу, почему ушел Гончаренко из «Урала» — вот сейчас это стало известно — вот ему намекнули, что не надо бороться в том матче, куда он прилетел, он же оттуда улетел, с этого города, не буду город называть. Кто захочет — тот посмотрит. То есть, значит, руководство что-то ему сказало. А он сказал — нет, так я играть не буду. Может быть, у Гордеева та же история? Он вчера сказал — попозже я расскажу правду. Значит, что-то за этим стоит. Какие-то игры вокруг, и мы не знаем, это осталось закрыто, это тайна, но ее надо стараться раскрыть.

ЦСКА чего договариваться, тут, понимаете, ну, ЦСКА сильнее. Но вопрос — как вела себя «Мордовия». Мы не знаем. Почему так? Вы знаете — фактов нет, у меня нет, я не могу сказать о каких-то преднамеренных действиях ЦСКА», – подчеркнул Орлов.