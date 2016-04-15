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Орлов раскрыл тайну увольнения Гордеева перед игрой с ЦСКА

15 апреля 2016, 16:12
20

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал отставку главного тренера «Мордовии» Андрея Гордеева накануне матча с ЦСКА, в котором саранчане уступили со счетом 1:7.

«Хорошо бы журналистское расследование кто-нибудь провел, но это надо делать москвичам, потому что они ближе. И время надо. Смотрите, в первом круге они сыграли 6:4, три мяча вела «Мордовия», потом мы видели, как защитники очень небрежно пропускали, и вратарь. Что-то такое было странноватое. Ну, так бывает, конечно. Сейчас тренер ушел, разные есть версии.

Я вот вам скажу, почему ушел Гончаренко из «Урала» — вот сейчас это стало известно — вот ему намекнули, что не надо бороться в том матче, куда он прилетел, он же оттуда улетел, с этого города, не буду город называть. Кто захочет — тот посмотрит. То есть, значит, руководство что-то ему сказало. А он сказал — нет, так я играть не буду. Может быть, у Гордеева та же история? Он вчера сказал — попозже я расскажу правду. Значит, что-то за этим стоит. Какие-то игры вокруг, и мы не знаем, это осталось закрыто, это тайна, но ее надо стараться раскрыть.

ЦСКА чего договариваться, тут, понимаете, ну, ЦСКА сильнее. Но вопрос — как вела себя «Мордовия». Мы не знаем. Почему так? Вы знаете — фактов нет, у меня нет, я не могу сказать о каких-то преднамеренных действиях ЦСКА», – подчеркнул Орлов.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Мордовия ЦСКА Орлов Геннадий
Комментарии (20)
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Reets
1460726559
Надеюсь Гордеев не Гончаренко, а с яйцами мужик, всё расскажет. Иначе доиграются пока из фифа за жопу не прихватят.
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himik2-62
1460728357
орлов большой pizdoboll
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skipushkach
1460729644
Чушь несет,почему он до сих пор комментирует вообще,что либо?он двух слов нормально связать не может...
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GM
1460733205
"У меня ничего нет, но я Гена Орлов!" Развелось АНАЛитеГов - куда ни плюнь, в кого-нибудь попадешь. Кстати, почти уверен, что Орлов не смотрел ни матч Мордовия - ЦСКА, ни ЦСКА - Мордовия. Только бла-бла-бла, "счет подозрительный". А мне вот подозрительно, как Зенит у Амкара выиграл. Ну очень подозрительно ;)
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RUSARM
1460733896
Ты бы лучше за своими болотными смотрел,старый пердун!! Где факты?тебя надо бы привлечь за сплетни!!
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Dammit
1460734083
Сказал три абзаца, но при этом не сказал совсем ничего
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vladimir-7
1460735662
Орлов, расскажи нам, кто и как распилил деньги, строящегося стадиона в Питере.
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Ximerych
1460737207
Писдор тупоголовый.. Задрал драачить на свой зинит.
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tanis 29
1460739020
"Я точно знаю, но доказательств у меня нет." - в этом весь Орлов.
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Bellamy90
1460741760
Более бессвязной речи со времен Черномырдина не доводилось видеть)
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