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Халк советует Виллаш-Боашу остаться в «Зените»

14 апреля 2016, 07:09
9

Нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Халк подчеркнул, что не хочет ухода главного тренера сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаша из петербургского клуба.

Вы бы хотели, чтобы Виллаш-Боаш остался и продолжил работу, говорили с ним на эту тему?

– Все знают, как хорошо я отношусь к АВБ. Конечно, мы хотим выиграть этот чемпионат, чтобы Андре уехал с золотом, но даже если вдруг не победим, это никак не умоляет его заслуг в «Зените». Он провел отличную работу.

– И все же – хотели бы, чтобы Андре остался?

– Он уже не раз говорил, что уйдет и сделает годичный перерыв в карьере. Я точно не знаю, но думаю, что это связано с личными причинами, и в любом случае это его выбор. Если бы я был им, то остался бы в «Зените». Но мы должны уважать выбор Андре и пожелать ему удачи.

– Специалисты считают, что решение по новому тренеру «Зенита» будет зависеть и от вашего мнения. Кого бы вы хотели видеть?

– Независимо от того, кто станет нашим тренером, я буду делать все, чтобы помогать ему и команде, и буду уважать его. У меня нет каких-то конкретных предпочтений.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Халк Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (9)
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iuda
1460612633
Яйца курицу не учат
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vladimir-7
1460614389
Остаться или нет первым решит руководство Зенита, а потом Виллаш-Боаш.
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grigkh
1460615350
Уйдет
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Lenine
1460617262
"...это никак не умоляет его заслуг в «Зените»"© *умАляет
Ответить
Garrincha58
1460618336
лучше бы остался. хрен на хрен менять только время терять. а время это деньги
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renepjd
1460621967
Учитывая слухи на кого хотят поменять - авб не самый плохой вариант
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