Халк советует Виллаш-Боашу остаться в «Зените»

Нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Халк подчеркнул, что не хочет ухода главного тренера сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаша из петербургского клуба.

– Вы бы хотели, чтобы Виллаш-Боаш остался и продолжил работу, говорили с ним на эту тему?

– Все знают, как хорошо я отношусь к АВБ. Конечно, мы хотим выиграть этот чемпионат, чтобы Андре уехал с золотом, но даже если вдруг не победим, это никак не умоляет его заслуг в «Зените». Он провел отличную работу.

– И все же – хотели бы, чтобы Андре остался?

– Он уже не раз говорил, что уйдет и сделает годичный перерыв в карьере. Я точно не знаю, но думаю, что это связано с личными причинами, и в любом случае это его выбор. Если бы я был им, то остался бы в «Зените». Но мы должны уважать выбор Андре и пожелать ему удачи.

– Специалисты считают, что решение по новому тренеру «Зенита» будет зависеть и от вашего мнения. Кого бы вы хотели видеть?

– Независимо от того, кто станет нашим тренером, я буду делать все, чтобы помогать ему и команде, и буду уважать его. У меня нет каких-то конкретных предпочтений.