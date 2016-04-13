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Орлов подверг критике игру Боккетти

13 апреля 2016, 18:11
8

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов, подводя итоги матча 24-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Кубанью», отметил невразумительную игру в обороне защитника красно-белых Сальваторе Боккетти.

«Я хотел бы сказать о матче «Спартак» — «Кубань», завершившемся со счетом 2:2. У главного тренера «Кубани» Ташуева нет больших лавров, но в составе его команды вышли три молодых парня, игравшие лучше спартаковских миллионеров, которые в защите. Как же два центральных защитника пропустили этого мальчишку, который протолкнул мяч? Пока Боккетти будет называться главной силой в обороне «Спартака», мы («Зенит» – прим. ред) будем спокойны», – сказал Орлов.

Источник: «НТВ-Плюс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кубань (ЛФЛ) Зенит Боккетти Сальваторе Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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REDWHITE_
1460562395
БРЕД БОЛЬНОГО НАРКОШИ
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АртурZaСМ
1460563072
я вот тоже все думаю почему же Боккетти считают хорошим центрдефом? очень большой процент брака в его игре...
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Salamоn
1460564077
Но Милан то брал в аренду
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Диктор
1460564455
СЛОВА ИДИОТА.
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Svarnoy14
1460567566
Ну да. Можно подумать Нету и Ломбертс лучше.
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VVK13
1460567639
лучше про своих миллионеров расскажи, они побогаче спартаковских, а место ниже ростова которому вообще не платят
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aurora5858
1460568320
Гена и Тема главные троли в болтовне
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grihakr
1460576848
он задолбал уже все матчи зенита комментировать,ещё и сюда лезет
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