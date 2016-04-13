Орлов подверг критике игру Боккетти

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов, подводя итоги матча 24-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Кубанью», отметил невразумительную игру в обороне защитника красно-белых Сальваторе Боккетти.

«Я хотел бы сказать о матче «Спартак» — «Кубань», завершившемся со счетом 2:2. У главного тренера «Кубани» Ташуева нет больших лавров, но в составе его команды вышли три молодых парня, игравшие лучше спартаковских миллионеров, которые в защите. Как же два центральных защитника пропустили этого мальчишку, который протолкнул мяч? Пока Боккетти будет называться главной силой в обороне «Спартака», мы («Зенит» – прим. ред) будем спокойны», – сказал Орлов.