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Сарсания: «Спартак» ничем не рискует, приглашая Бердыева»

13 апреля 2016, 14:04
7

Известный футбольный агент и эксперт Константин Сарсания поделился мнением относительно возможного назначения Курбана Бердыева, ныне работающего в «Ростове», на пост главного тренера московского «Спартака».

«Бердыев строит игру только от обороны? Нет, не согласен. Тренеров, которые во главу угла ставят атаку, вообще меньше. Потому что строительство команды начинается с обороны, на этом фундаменте строят атаку. Это сложнее в том числе и потому, что нужны классные игроки. Легко говорить о футболе «Барсы», но такой команды не было бы без Месси, Неймара и Суареса. Стиль определяет качество исполнителей. И если они не топ-уровня, получается то, что мы уже более 10 лет видим в исполнении «Арсенала». Не вижу рисков в ситуации, в которой оказался «Спартак». Вообще никаких. «Спартак» что-то выиграл за последние 10 лет? В этом сезоне команда сделала существенный шаг вперед? Нет. Для Федуна в этом решении, если оно будет принято, совершенно нет рисков», – сказал Сарсания.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Бердыев Курбан Сарсания Константин
Комментарии (7)
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Nerlinger
1460548976
и будет свиной 3апор
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Romio-xxx
1460550640
Он прав.
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slavа0508
1460551553
100% процентов прав если нет исполнителей высокого класса то не как не получется играть в атакующий и красивый футбол,играть то можно только вот результат будет не ахти в районе 4-8 места
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mat73
1460552586
ОИР против.
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Medvezhka
1460561071
Дело не в тренере
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pivovar
1460612376
О чем думало руководство Спартака, выбрав Аленичева. Бердыев - тренер, Аленичев - нет.
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vladimir-7
1460616214
Зачем Бердыеву переходить из Ростова в спортак, что он враг себе. В Ростове почет и уважение, а в спортаке через год(в лучшем случае) вон из команды.
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