Сарсания: «Спартак» ничем не рискует, приглашая Бердыева»

Известный футбольный агент и эксперт Константин Сарсания поделился мнением относительно возможного назначения Курбана Бердыева, ныне работающего в «Ростове», на пост главного тренера московского «Спартака».

«Бердыев строит игру только от обороны? Нет, не согласен. Тренеров, которые во главу угла ставят атаку, вообще меньше. Потому что строительство команды начинается с обороны, на этом фундаменте строят атаку. Это сложнее в том числе и потому, что нужны классные игроки. Легко говорить о футболе «Барсы», но такой команды не было бы без Месси, Неймара и Суареса. Стиль определяет качество исполнителей. И если они не топ-уровня, получается то, что мы уже более 10 лет видим в исполнении «Арсенала». Не вижу рисков в ситуации, в которой оказался «Спартак». Вообще никаких. «Спартак» что-то выиграл за последние 10 лет? В этом сезоне команда сделала существенный шаг вперед? Нет. Для Федуна в этом решении, если оно будет принято, совершенно нет рисков», – сказал Сарсания.