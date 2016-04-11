Сычев: «Предложения уже есть, причем вполне конкретные»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев выступает сейчас в любительской команде «Атлантис», который он рассматривает как промежуточный этап перед возвращением в большой футбол.

«Потихоньку адаптируюсь, но пока все равно немного непривычно. Сравнил бы формат площадок ЛФЛ с переходом на хоккейную коробку. Тем более что и к самим полям еще нужно привыкать.

Рассматриваю этот этап как отличную возможность поддерживать себя в игровых кондициях. Разумеется, рассматриваю возможность возвращения в большую игру. Предложения уже есть, причем вполне конкретные», – сказал Сычев.

Стоит отметить, что последним профессиональным клубом уроженца Омска был казахстанский «Окжетпес».