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  • Мостовой: «Игра «Спартака» вновь оставила рваное впечатление»

Мостовой: «Игра «Спартака» вновь оставила рваное впечатление»

11 апреля 2016, 01:35
4

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отметил, что в матче 23-го тура РФПЛ против «Кубани» (2:2) игре красно-белых вновь не хватило целостности.

«Игра «Спартака» в очередной раз оставила рваное впечатление, за исключением одного небольшого отрезка во втором тайме, когда атаковали хорошо. А в целом команда продолжает демонстрировать нестабильный футбол на протяжении уже долгого времени.

Как я и говорил перед матчем, игра вышла нервной. «Спартаку» не удалось сегодня выиграть, а в конце и вовсе могли проиграть, но игрок «Кубани» не реализовал опасный момент.

Олег Романцев был на матче? Не знаю, какое впечатление от игры осталось у Олега Ивановича, но, думаю, он во многом бы со мной согласился», – сказал Мостовой.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Кубань (ЛФЛ) Мостовой Александр
Комментарии (4)
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арейская
1460335578
Ну, вам, профессионалам, конечно виднее, а мне игра понравилась, и вообще схватка сумасшедшей получилась, что думаю всегда приятно болельщикам
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vgarakh
1460360256
Команды равные по игре, может быть Кубань выглядела немного интереснее, да и моментов реальных было больше у Кубани, хотя зарплаты разные.
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alp
1460375316
какая команда, такие и впечатления.....
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