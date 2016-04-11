Мостовой: «Игра «Спартака» вновь оставила рваное впечатление»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отметил, что в матче 23-го тура РФПЛ против «Кубани» (2:2) игре красно-белых вновь не хватило целостности.

«Игра «Спартака» в очередной раз оставила рваное впечатление, за исключением одного небольшого отрезка во втором тайме, когда атаковали хорошо. А в целом команда продолжает демонстрировать нестабильный футбол на протяжении уже долгого времени.

Как я и говорил перед матчем, игра вышла нервной. «Спартаку» не удалось сегодня выиграть, а в конце и вовсе могли проиграть, но игрок «Кубани» не реализовал опасный момент.

Олег Романцев был на матче? Не знаю, какое впечатление от игры осталось у Олега Ивановича, но, думаю, он во многом бы со мной согласился», – сказал Мостовой.