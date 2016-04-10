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    Лига 1. «Марсель» и «Бордо» обошлись без забитых мячей

    В поединке 33-го тура Лиги 1 «Марсель» на своем поле разошелся миром с «Бордо». Игра завершилась безголевой ничьей.

    В других матчах «Ницца» забила три безответных мяча «Ренну», а «Лилль» разгромил «Монако».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур

    Марсель – Бордо – 0:0

    Ницца – Ренн – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бен Арфа, 33 (с пенальти); 2:0 – Бен Арфа, 41; 3:0 – Бен Арфа, 56.

    Лилль – Монако – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Амалфитано, 37; 2:0 – Эдер, 67; 3:0 – Оббади, 77; 4:0 – Сидибе, 88; 4:1 – Бахлули, 90.

    Удаления: Сивелли, 55 – Элдерсон, 65.

    Анжер – Газелек – 0:0 (0:0)

    Сент-Этьен – Труа – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Маупай, 75.

    Кан – Лорьян – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Жанно, 17; 0:2 – Уорис (с пенальти), 47; 1:2 – Аппиа, 64.

    Реймс – Нант – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Оньянге, 11; 1:1 – Одель, 68; 2:1 – Де Превилль, 80.

    Тулуза – Бастия – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 57; 2:0 – Брайтвайт, 62; 3:0 – Трехо, 70; 4:0 – Бен-Йеддер, 80.

    Удаление: Каюзак, 67.

    Монпелье – Лион – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Корне, 34; 0:2 – Корне, 40.

    Генгам – ПСЖ – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Моура, 56 (с пенальти); 0:2 – Моура, 71.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2016 23:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20

      sTiiiik 14 апреля 2016, 20:14

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      Рейтинг: +271

      artem 81 9 апреля 2016, 07:19

      Лион Крассава

      0
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 9 апреля 2016, 06:02

      Козлы , я на Мопов ставил!!!

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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 9 апреля 2016, 02:13

      Красавцы! Еще бы тотал пробили, вообще бы цены не было.

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      Рейтинг: +14

      kolean03 9 апреля 2016, 00:08

      а где оставлять комплименты)

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