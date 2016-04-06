Толстиков: «У Лысцова хорошие шансы заиграть в основе «Бенфики»

Бывший агент защитника «Бенфики Б» Виталия Лысцова Александр Толстиков уверен, что россиянин в ближайшее время будет задействован в основном составе португальского клуба.

«Виталий хорошо смотрится в матчах за «Бенфику Б» и, скорее всего, летом пойдет на повышение. Хотя однозначно нельзя сказать, что это действительно будет так. В «Бенфике» подобная практика распространена: футболисты этого возраста, которые проявляют себя в играх за вторую команду, получают шанс в первой. У Лысцова хорошая пресса, специалисты высоко оценивают его игру, так что вероятность повышения высока», – считает Толстиков.