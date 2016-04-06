«Цюрих» не хочет отпускать Кержакова

Президент швейцарского «Цюриха» Анчилло Канепа выразил желание сохранить в составе на следующий сезон российского нападающего Александра Кержакова.

«Мы уже думаем о формировании команды на следующий сезон. Не секрет, что мы очень довольны Кержаковым. Надеюсь, ему тоже нравится и город, и наш клуб. В ближайшие дни мы обсудим с ним его будущее. Конечно, мы бы хотели сохранить его в команде», – сказал Канепа.

Кержаков, арендованный «Цюрихом» до конца этого сезона, провел в составе швейцарского клуба семь матчей, в которых забил три гола.