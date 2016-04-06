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«Цюрих» не хочет отпускать Кержакова

6 апреля 2016, 13:53
9

Президент швейцарского «Цюриха» Анчилло Канепа выразил желание сохранить в составе на следующий сезон российского нападающего Александра Кержакова.

«Мы уже думаем о формировании команды на следующий сезон. Не секрет, что мы очень довольны Кержаковым. Надеюсь, ему тоже нравится и город, и наш клуб. В ближайшие дни мы обсудим с ним его будущее. Конечно, мы бы хотели сохранить его в команде», – сказал Канепа.

Кержаков, арендованный «Цюрихом» до конца этого сезона, провел в составе швейцарского клуба семь матчей, в которых забил три гола.

Источник: ТАСС
Швейцария. Суперлига Швейцария Цюрих Кержаков Александр
Комментарии (9)
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Solmon
1459941891
Играй Саша!
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woyser
1459943101
Лишь бы к Андрюшке не поехал.
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Salamоn
1459947124
Может и останется,если зениту не нужен будет.
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шеффилд таун
1459947869
Зачем уходить, если тебя боготворят?!!
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kolbaser105
1459949157
Лучший вариант.Лучше играть,чем на лавке сидеть.
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bzfar
1459949286
Для Александра на данный момент отличный вариант. Будет игра без сборной не останется
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Parham
1459953727
Чем он так заразил руководство Цюриха???
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monser08
1459954006
Рад что он пришёлся ко двору, удачи Саша.
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