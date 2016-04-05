Панов: «Надеюсь, «Ростов» утрет нос всем скептикам и выиграет чемпионат»

Экс-нападающий сборной России Александр Панов поделился своим мнением о перспективах «Ростова» в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Когда Бердыев возглавил «Ростов», было много вопросов. Но игра показывает, что благодаря тренерскому видению футбола и выполнению тренерских установок команда показывает очень хороший и интересный футбол. Ничего плохого не могу в адрес «Ростова», он по праву лидирует, хотя в прошлом сезоне бился за выживание. Все зависит от тренера – можно иметь в составе обычных работяг и лидировать в чемпионате без многомиллионных трат. Буду надеяться, что «Ростов» утрет нос всем скептикам и выиграет чемпионат.

Реально ли это? Пока реально. С «Зенитом» они тоже играют дома, посмотрим. Пожелаю им удачи. Думаю, город и болельщики заслуживают чемпионства. Приятно, что команда из провинции дает бой москвичам, питерцам, буду за них болеть», – сказал Панов.