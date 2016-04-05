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    Рахимич: «Поражение от «Зенита» только сделает ЦСКА злее»

    Экс-полузащитник московского ЦСКА Элвер Рахимич поделился своим мнением о совмещении постов главного тренера красно-синих и сборной России Леонидом Слуцким, а также о перспективах армейцев в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги.

    — Как вам кажется, совмещение постов в клубе и сборной как-то мешает Слуцкому?

    — Ответить на этот вопрос может только он сам. Со стороны такое совмещение выглядит очень сложным, но мне кажется, что Леонид Викторович справляется.

    — Поражение от «Зенита» сильно ударило по чемпионским шансам ЦСКА?

    — ЦСКА – такая команда, что подобные поражения делают ее только злее. Уверен, что ребята соберутся и сметут всех. Очень надеюсь, что все оставшиеся восемь игр будут выиграны. Тем более, что Леонид Викторович умеет находить нужные слова для каждого.

    — Не мешает ли привыкшим играть одним и тем же составом армейцам приход новых людей? Конкуренция-то имеет и обратную сторону – появление в коллективе недовольных?

    — Мне трудно сказать, что сейчас происходит внутри команды, так как я не в ней. Но не думаю, что появившийся у тренеров выбор может как-то идти во вред. Тем более, что в ЦСКА собраны настоящие профессионалы. Да, по себе знаю, что выбор – это головная боль, но куда более приятная, чем латание дыр в составе.

    Источник: Спортфакт

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    05.04.2016 13:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3931

      Kollljan 5 апреля 2016, 17:27

      Мордовию не надо заранее хоронить. Поживем - увидим.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 апреля 2016, 17:22

      Ну Мордовию ЦСКА, может, и сметёт. А дальше... зврекаться глупо

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 5 апреля 2016, 16:58

      ЦСКА будет чемпионом!

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 апреля 2016, 15:35

      Поражение от Ростова их сделало добрее

      1
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 5 апреля 2016, 14:17

      Все трещит и трещит

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