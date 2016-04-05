Рахимич: «Поражение от «Зенита» только сделает ЦСКА злее»

Экс-полузащитник московского ЦСКА Элвер Рахимич поделился своим мнением о совмещении постов главного тренера красно-синих и сборной России Леонидом Слуцким, а также о перспективах армейцев в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги.

— Как вам кажется, совмещение постов в клубе и сборной как-то мешает Слуцкому?

— Ответить на этот вопрос может только он сам. Со стороны такое совмещение выглядит очень сложным, но мне кажется, что Леонид Викторович справляется.

— Поражение от «Зенита» сильно ударило по чемпионским шансам ЦСКА?

— ЦСКА – такая команда, что подобные поражения делают ее только злее. Уверен, что ребята соберутся и сметут всех. Очень надеюсь, что все оставшиеся восемь игр будут выиграны. Тем более, что Леонид Викторович умеет находить нужные слова для каждого.

— Не мешает ли привыкшим играть одним и тем же составом армейцам приход новых людей? Конкуренция-то имеет и обратную сторону – появление в коллективе недовольных?

— Мне трудно сказать, что сейчас происходит внутри команды, так как я не в ней. Но не думаю, что появившийся у тренеров выбор может как-то идти во вред. Тем более, что в ЦСКА собраны настоящие профессионалы. Да, по себе знаю, что выбор – это головная боль, но куда более приятная, чем латание дыр в составе.