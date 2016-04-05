Хуанфран: «Лига чемпионов – особенный турнир»

Защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Барселоной» признался, что мечтает покорить этот турнир.

«Не важно, товарищеский это матч или предсезонный, матч чемпионата или матч Лиги чемпионов. Мы всегда играем на победу и отдаем все силы за наш клуб.

Лига чемпионов – особенный турнир. Прежде мы ни разу его не выигрывали, но давайте с надеждой смотреть в будущее. Убежден, что рано или поздно он нам покорится», – считает Хуанфран.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Атлетико» состоится во вторник, 5 апреля, в 21:45 по московскому времени.