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Матч ЦСКА – «Мордовия» перенесен из-за хоккея

4 апреля 2016, 19:07
17

Встреча 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Мордовией» перенесена по просьбе болельщиков армейцев, которые ранее обратились с этим пожеланием к руководству лиги и каналу «Матч ТВ».

«Российская футбольная премьер-лига совместно с ПФК ЦСКА и «Матч ТВ» пошли навстречу армейским болельщикам, которые обратились с просьбой о переносе начала встречи 23-го тура Росгосстрах Чемпионата России ПФК ЦСКА – «Мордовия» на более раннее время в связи с проведением в тот же день второго финального матча Кубка Гагарина по хоккею между ПХК ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

Матч ПФК ЦСКА — «Мордовия» состоится 9 апреля в 13:30. Напоминаем, что хоккейная встреча ПХК ЦСКА – «Металлург» начнется в 17:00», – сказано в заявлении на официальном сайте ЦСКА.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мордовия
Комментарии (17)
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Freyk
1459786624
Что за бред? Если для кого-то хоккей важнее, то пусть смотрят, пожалуйста, но так с чем угодно можно делать. Давайте теперь по каждому поводу матчи переносить.
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altezzik
1459786652
Хакей же говно
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Black Giz
1459787322
В принципе я согласен с переносом. Но у Мордовии спросили хоть? Или их мнение всем до лампочки.
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Etiainen
1459790131
вообще зачмырили наш футбол
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Artemka69
1459791102
И правильно сделали!
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telepuzoooo
1459793217
Да что вы разнылись? Такое чувство что матч перенесли на неделю раньше или позже. Перенесли то на 3 часа пораньше и чтоооооооооо? Или вы думаете это повлияет на результат? Мозги то включайте иногда и не пишите бред. Никто от этого переноса не проиграл. И болелам хорошо и футболисты будут играть при естественном освещении.
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APchelov
1459799869
За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь
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карасевщинa
1459803075
правильно че опять на это липовое судейское 4-6 смотреть
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Federalll
1459808494
Матч ЦСКА – «Мордовия» перенесен из-за хоккея, хоккей перенесен из-за бокса, бокс перенесен из-за балета, балет отменен из-за реконструкции здания Это РФС...
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lex_ex
1459850983
все правильно. Даже по тв болельщики смогут посмотреть обе игры
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