Матч ЦСКА – «Мордовия» перенесен из-за хоккея

Встреча 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Мордовией» перенесена по просьбе болельщиков армейцев, которые ранее обратились с этим пожеланием к руководству лиги и каналу «Матч ТВ».

«Российская футбольная премьер-лига совместно с ПФК ЦСКА и «Матч ТВ» пошли навстречу армейским болельщикам, которые обратились с просьбой о переносе начала встречи 23-го тура Росгосстрах Чемпионата России ПФК ЦСКА – «Мордовия» на более раннее время в связи с проведением в тот же день второго финального матча Кубка Гагарина по хоккею между ПХК ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

Матч ПФК ЦСКА — «Мордовия» состоится 9 апреля в 13:30. Напоминаем, что хоккейная встреча ПХК ЦСКА – «Металлург» начнется в 17:00», – сказано в заявлении на официальном сайте ЦСКА.