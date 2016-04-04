«Мордовия» – «Крылья Советов». Яхович и Яковлев остались на скамейке запасных

Определились составы «Мордовии» и «Крыльев Советов» на встречу 22-го тура
Полностью составы команды выглядят следующим образом:
«Мордовия»: Чебану – Шитов, Фибель, Рыков, Ломич – Шипицин, Стеванович – Дудиев, Власов, Мухаметшин – Самодин.
Запасные – Ревишвили, Шебанов, Тишкин, Нахушев, Гапон, Нургалеев, Иванов, Бобер, Кобахидзе, Луценко, Игнатович, Навлетов.
«Крылья Советов»: Лория – Цаллагов, Таранов, Бурлак, Надсон, Ятченко – Брюно, Померко, Габулов, Молло – Корниленко.
Запасные – Конюхов, Лобанцев, Родич, Симаес, Бато, Каленкович, Чочиев, Яковлев, Яхович.
Матч начнется в 19:00. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.
Источник: Бомбардир.ру