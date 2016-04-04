ЦСКА согласился перенести время начала встречи с «Мордовией»

ЦСКА согласился пойти навстречу болельщикам команды, которые просили перенести время начала матча чемпионата страны с «Мордовией». Теперь дело осталось за руководством РФПЛ. Об этом сообщил генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

«Прямо сейчас мы прорабатываем этот вопрос. Да, мы готовы пойти навстречу. Главное слово остается за РФПЛ, но, думаю, все будет в порядке», – сказал Бабаев.

Напомним, что болельщики ЦСКА обратились с просьбой о переносе времени начала матча 23-го тура чемпионата страны с «Мордовией», так как на это же время (17:00) назначен матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск).