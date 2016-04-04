«Мордовия» будет использовать все свои шансы в матче с «Крыльями»

Обе команды продолжают борьбу за выживание. Правда, на данный момент «Крылья» находятся чуть в более выигрышной позиции. Но проблемы с поездкой в Саранск и переносом матча на сутки могут сказаться на настрое самарцев.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Мордовия» – «Крылья Советов». Начало в 19:00, не пропустите!