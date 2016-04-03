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    Оздоев: «О сборной буду думать после того, когда решим проблемы «Рубина»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев поделился мнением о ситуации с малым количеством футболистов, которые были вызваны в сборную России.

    – При Капелло в сборную вызывались, если не ошибаюсь, шесть игроков «Рубина». Сейчас представительство казанцев в сборной сократилось до минимума...

    – Вызывать того или иного игрока в сборную – прерогатива тренера. Нам сейчас нужно сосредоточиться, в первую очередь, на решении клубных проблем. «Рубин» попал в непростую ситуацию и мы должны сделать все, чтобы вывести команду на новый уровень. О сборной можно будет подумать чуть позже.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2016 20:43
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 4 апреля 2016, 00:44

      За сборную Грузии надо было играть!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Дмитро Вихопень 3 апреля 2016, 21:04

      ясно

      0
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