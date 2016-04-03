Гендиректор «Крыльев»: «Если «Мордовия» не хочет играть в футбол, пусть заявит о техническом поражении»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал заявление своего коллеги из «Мордовии» Владимира Бибикова, который потребовал засчитать команде из Самары техническое поражение за неявку на сегодняшний матч.

«Пускай заявляют, что хотят. Я еду по Саранску на машине, здесь идет сплошной снег, видимость нулевая. Мы официально сидели в аэропорту до того момента, пока успевали на игру. После того, как мы поняли, что вылететь не удастся и что мы не успеваем к началу матча, мы отменили рейс, купили билеты на поезд и им выезжаем. Если «Мордовия» не хочет играть в футбол, то у них есть основания заявлять о техническом поражении», – заявил Шашков.

Напомним, РФПЛ перенесла матч на понедельник в связи с тем, что «Крылья Советов» не смогли попасть в Саранск из-за плохих погодных условий.