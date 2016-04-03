Директор «Мордовии»: «Крыльям Советов» должно быть засчитано техническое поражение за неявку на игру»

Директор «Мордовии» Владимир Бибиков прокомментировал перенос игры своей команды против самарских «Крыльев Советов» на другой день. Напомним, что матч «Мордовия» – «Крылья Советов» должен был состоятся сегодня в 14:30 по МСК, однако был перенесен РФС на 4 апреля (19:00 по МСК). Официальной причиной срыва игры стала нелетная погода в Саранске, которая не позволила самарской команде прибыть вовремя к началу игры.

«У нас было все готово для проведения матча. С самого утра в Саранске хорошая погода. Мы будем опротестовывать решение о переносе матча с «Крыльями Советов». Кроме того, считаем, что сопернику должно быть присуждено техническое поражение за неявку на игру. Можно было добраться до города на другом виде транспорта. Когда мы подадим протест? Сейчас принимаем такое решение. Дело в том, что мы до сих пор не получили официального уведомления от РФПЛ о переносе матча, нет письма на электронную почту. Есть только словесное подтверждение от делегата матча, но официального уведомления от РФПЛ нет.

Да, есть сообщение на официальном сайте. Там сказано, что игра не состоится в соответствии с пунктом регламента 3.6.1 из-за форс-мажорных обстоятельств, – продолжил он. – Во-первых, такого пункта в регламенте нет. Во-вторых, форс-мажором можно называть сильный ураган, но никак не снегопад.

К тому же из-за переноса матча наказаны болельщики. Сегодня они пришли на стадион и вынуждены были развернуться и уйти домой. У нас есть 3-4 тысячи постоянных болельщиков, приехали люди из районов республики Мордовия, плюс болельщики из Самары. Сегодня выходной день, а матч перенесли на понедельник», – сказал Бибиков.