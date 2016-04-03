Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Директор «Мордовии»: «Крыльям Советов» должно быть засчитано техническое поражение за неявку на игру»

Директор «Мордовии»: «Крыльям Советов» должно быть засчитано техническое поражение за неявку на игру»

3 апреля 2016, 18:18
3

Директор «Мордовии» Владимир Бибиков прокомментировал перенос игры своей команды против самарских «Крыльев Советов» на другой день. Напомним, что матч «Мордовия» – «Крылья Советов» должен был состоятся сегодня в 14:30 по МСК, однако был перенесен РФС на 4 апреля (19:00 по МСК). Официальной причиной срыва игры стала нелетная погода в Саранске, которая не позволила самарской команде прибыть вовремя к началу игры.

«У нас было все готово для проведения матча. С самого утра в Саранске хорошая погода. Мы будем опротестовывать решение о переносе матча с «Крыльями Советов». Кроме того, считаем, что сопернику должно быть присуждено техническое поражение за неявку на игру. Можно было добраться до города на другом виде транспорта. Когда мы подадим протест? Сейчас принимаем такое решение. Дело в том, что мы до сих пор не получили официального уведомления от РФПЛ о переносе матча, нет письма на электронную почту. Есть только словесное подтверждение от делегата матча, но официального уведомления от РФПЛ нет.

Да, есть сообщение на официальном сайте. Там сказано, что игра не состоится в соответствии с пунктом регламента 3.6.1 из-за форс-мажорных обстоятельств, – продолжил он. – Во-первых, такого пункта в регламенте нет. Во-вторых, форс-мажором можно называть сильный ураган, но никак не снегопад.

К тому же из-за переноса матча наказаны болельщики. Сегодня они пришли на стадион и вынуждены были развернуться и уйти домой. У нас есть 3-4 тысячи постоянных болельщиков, приехали люди из районов республики Мордовия, плюс болельщики из Самары. Сегодня выходной день, а матч перенесли на понедельник», – сказал Бибиков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Мордовия Крылья Советов
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
serega99
1459699132
Нормально же выиграть не сможете, поэтому и просите техническое поражение. Напомню про то, что судейская бригада также не смогла приземлиться в Саранском аэропорту. Так что смотрите, как вас завтра Крылья накажут.
Ответить
Samov@r
1459701023
Надо выходить и доказывать свой статус кво,а не заниматься пиз....
Ответить
Hiddink95
1459703288
Зачем карать их ещё и технарём? Им и так несладко живётся, даже забивать стали по большим праздникам. Если бы крыльям реально технарь присудили, это было бы садизмом
Ответить
Главные новости
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
3
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
12
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
3
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
9
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
Все новости
Все новости
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
2
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
2
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
8
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
9
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
1
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
1
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
6
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
120
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
Вчера, 21:06
8
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
Вчера, 20:30
13
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:26
10
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
Вчера, 20:23
12
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
Вчера, 20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
Вчера, 19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:36
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+