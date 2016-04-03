Матч «Мордовия» — «Крылья Советов» находится под угрозой срыва

Матч между «Мордовией» и «Крыльями Советов», скорее всего, сегодня не состоится. Причиной этого стала нелетная погода в Саранске, где и должен был пройти матч.

«Еще в пятницу в Саранске было плюс 10 и весна. Сегодня обещают около нуля, снег и дождь. Команда прибыла в аэропорт Курумоч и узнала, что рейс задерживают еще на час, по метеоусловиям Саранска.

Прогноз погоды очень неблагоприятный. Команда снова возвращается на базу. Сегодня игра в 14.30 не состоится.

Через 20 минут (по состоянию на 9:40 — прим.) на стадионе «Старт» пройдет предматчевое совещание. На нем обсудят ситуацию по матчу «Мордовия» — «Крылья Советов». Есть несколько вариантов. Есть большая вероятность переноса матча. Погода плохая и официально аэропорт Саранска закрыт до 18:00», — сообщается в Twitter-аккаунте «Крыльев».