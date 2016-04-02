Лига 1. «Ренн» поднялся в зону ЛЧ и другие результаты

В матче 32-го тура Лиги 1 «Ренн» оказался сильнее «Реймса» – 3:1. В составе победителей два гола забил Усман Дембеле, еще один мяч на счету Камила Гросицки. За «Реймс» отличился Аисса Манди.

Эта победа позволила «Ренну» выйти на третье место, которое дает право участия в квалификации Лиги чемпионов.

В других встречах тура «Генгам» и «Монпелье» сыграли вничью, «Труа» проиграл «Анжеру», «Газелек» уступил «Сент-Этьену», «Тулуза» обыграла «Кан».

Чемпионат Франции. Лига 1. 32-й тур

Генгам – Монпелье – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Салибур, 5; 1:1 – Сансон, 34; 2:1 – Сорбон, 47; 2:2 – Сансон, 53.

Труа – Анжер – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Диер, 90.

Газелек – Сент-Этьен – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ру, 15; 0:2 – Теофиль-Катерен, 58.

Ренн – Реймс – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Гросицки, 12; 2:0 – Дембеле, 15; 2:1 – Манди, 59; 3:1 – Дембеле, 67.

Тулуза – Кан – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Роделин (в свои ворота), 30; 2:0 – Брайтвайт, 85.

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