«Матч ТВ» не возражает против переноса начала времени матча ЦСКА – «Мордовия»

Телеканал «Матч ТВ» решил пойти навстречу болельщикам ЦСКА в вопросе переноса времени начала встречи 23-го тура РФПЛ против «Мордовии». Напомним, что поклонники красно-синих обратились с просьбой перенести матч, который должен состояться девятого апреля в 17.00, так как в это же время начнется поединок между хоккейным ЦСКА и магнитогорским «Металлургом» в рамках финала Кубка Гагарина.

«Мы ознакомились с заявлением болельщиков ЦСКА. Принимая во внимание истинную любовь поклонников к своему клубу и учитывая важность как хоккейного, так и футбольного матчей для всего фанатского армейского движения, можно сказать следующее.

В субботу девятого апреля телеканал «Матч ТВ» планирует показать в прямом эфире вторую игру финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом», которая начнется в 17.00.

Телеканал «Матч ТВ» также не возражает против переноса начала футбольного матча ЦСКА – «Мордовия». Однако решение об изменении времени начала встречи будут принимать РФПЛ и ПФК ЦСКА», – говорится в официальном заявлении канала.