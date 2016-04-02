Байдачный: «Организация игры «Ростова» лучше, чем у «Спартака»

Бывший главный тренер «Ростова» Анатолий Байдачный поделился ожиданиями от матча 22-го тура РФПЛ между донской командой и «Спартаком». Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:30.

«Организация игры ростовчан лучше, чем у «Спартака». Плюс оборона у хозяев выстроена идеально. «Ростов» точно забьет парочку, а вот пропускает редко. Видно, что спартаковцы пытаются выстроить футбол, который был при Романцеве, но для этого нужно время и терпение», – отметил Байдачный.