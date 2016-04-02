Болельщики ЦСКА просят РФПЛ и «Матч ТВ» перенести игру с «Мордовией»

Болельщики ЦСКА обратились к руководству РФПЛ и канала «Матч ТВ» с просьбой перенести время начала встречи 23-го тура чемпионата России против «Мордовии». Свое пожелание они аргументируют тем, что в это же время играет свой матч хоккейный ЦСКА.

«На днях в армейском мире произошло знаменательное событие, важность которого невозможно переоценить: хоккейный клуб ЦСКА впервые вышел в финал Кубка Гагарина! Мы, фанаты ЦСКА, не можем не поддержать наш родной клуб в этих важнейших матчах, один из которых состоится 9 апреля в 17:00 в ЛДС ЦСКА. Но мы также не можем оставить без поддержки и нашу футбольную дружину в домашнем матче против саранской «Мордовии": игра намечена на то же самое время – 9 апреля в 17:00 в Химках («Арена-Химки»).

Мы, армейские болельщики, обращаемся к руководству РФПЛ и телеканала «Матч ТВ» оказать содействие и изменить время начала футбольного матча 23 тура Чемпионата России между ПФК ЦСКА – ФК «Мордовия» на более раннее время.

Это решение позволит не только собрать большую аудиторию на стадионах и заполнить трибуны, но и увеличит количество зрителей у телеэкранов, объединив вокруг зрелищных матчей всех любителей армейского и российского спорта», – сказано в обращении болельщиков армейцев на сайте rbworld.org.