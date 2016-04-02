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Болельщики ЦСКА просят РФПЛ и «Матч ТВ» перенести игру с «Мордовией»

2 апреля 2016, 00:10
24

Болельщики ЦСКА обратились к руководству РФПЛ и канала «Матч ТВ» с просьбой перенести время начала встречи 23-го тура чемпионата России против «Мордовии». Свое пожелание они аргументируют тем, что в это же время играет свой матч хоккейный ЦСКА.

«На днях в армейском мире произошло знаменательное событие, важность которого невозможно переоценить: хоккейный клуб ЦСКА впервые вышел в финал Кубка Гагарина! Мы, фанаты ЦСКА, не можем не поддержать наш родной клуб в этих важнейших матчах, один из которых состоится 9 апреля в 17:00 в ЛДС ЦСКА. Но мы также не можем оставить без поддержки и нашу футбольную дружину в домашнем матче против саранской «Мордовии": игра намечена на то же самое время – 9 апреля в 17:00 в Химках («Арена-Химки»).

Мы, армейские болельщики, обращаемся к руководству РФПЛ и телеканала «Матч ТВ» оказать содействие и изменить время начала футбольного матча 23 тура Чемпионата России между ПФК ЦСКА – ФК «Мордовия» на более раннее время.

Это решение позволит не только собрать большую аудиторию на стадионах и заполнить трибуны, но и увеличит количество зрителей у телеэкранов, объединив вокруг зрелищных матчей всех любителей армейского и российского спорта», – сказано в обращении болельщиков армейцев на сайте rbworld.org.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мордовия
Комментарии (24)
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Grismist
1459546154
Может и перенесут. У нас же не чемпионат, - балаган.
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RdAMR10
1459546397
надеюсь что перенесут))
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zepp61
1459555542
Скоро утро...... Весь смысл этого глубокомысленного комментария заключается в получении бонуса для конкурса прогнозов))))
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vlalvl
1459558301
Ну и правильно сделают если перенесут, сё будет по совести.
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disel99999
1459568598
перенесут .. в Мордовию
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Ромарио1981
1459569629
И футбол и хоккей и баскет и еще много чего,вот завидуют и обижаются.В других сообществах что- футбол и литрбол!
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RBW_
1459573629
Это было бы правильно
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REDWHITE_
1459573701
АХА-ХА)))) НА СТАДИОН ХОДИТ ПО 20 ЧЕЛ. И ПЕРЕНОСИ ИМ)))) ЕЩЕ ГИГАНТСКИЙ СТАДИОН СТРОЯТ, КОТОРЫЙ ПУСТОЙ ВСЕГДА БУДЕТ)))))
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zadira56
1459574567
Вы сначала определитесь кто вы - хоккейные или футбольные болельщики?
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Sergej-74
1459577385
все логично можно и перенести
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