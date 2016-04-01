Луческу: «К сожалению, в чемпионате Украины появились тренировочные матчи»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу поделился впечатлениями после матча 20-го тура УПЛ с «Металлистом», в котором его подопечные одержали разгромную победу со счетом 8:1.

«Хорошая тренировочная игра. Не более. Это один из тех поединков, которые нравятся болельщикам, пришедшим на стадион – из-за его зрелищности. Думаю, удовольствие от сегодняшней игры получили только наши футболисты. К сожалению, в чемпионате Украины появились такие матчи. Разница очень большая.

Я не очень радуюсь этому результату. Жаль и игроков, которым не платят, наверное, уже больше года, и их тренера. А в четверг нас ждет матч совсем другого уровня. Сегодня мы постоянно были в атаке, а в Браге будет совсем по-другому. Будем играть с хорошей командой, которая заслужила быть в четвертьфинале Лиги Европы», – сказал Луческу.