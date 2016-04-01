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Булыкин: «Когда-нибудь напишу всю правду в своих мемуарах»

1 апреля 2016, 07:56
6

Бывший нападающий сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин признался, что хотел в свое время пораньше уехать в Европу, но из-за конфликта с руководством «Динамо» сделать этого не получилось.

«Мог уехать в Европу раньше. Думаю, и сейчас мог бы играть, как Лука Тони, который еще продолжает феерить в серии А. Нам, габаритным форвардам, можно долго играть – потеря скорости нас не особо заботит, а мастерство не пропьешь.

Тот конфликт, который был у меня с некоторыми руководителями «Динамо», негативно повлиял на мою карьеру. Тогда мог договориться с «Эвертоном» – даже потренировался вместе с Руни. Был вариант с «Болтоном» времен Эллардайса. А с «Портсмутом» вообще был подписан предварительный контракт, но руководство «Динамо» не отпустило, и я остался в России.

Правду о моем уходе мало кто знает – только близкие. Из всего, что говорили, не было ни одной правдивой версии. Даже про то, что с Кобелевым не сошлись. Это как раз одна из версий, но на самом деле не основная. Главную причину знают только бывший владелец клуба Федорычев и экс-гендиректор Заварзин. Может, еще Романцев.

Я когда-нибудь напишу об этом правду в своих мемуарах», – сказал Булыкин.

Напомним, что вчера Булыкин объявил о завершении своей карьеры.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Булыкин Дмитрий
Комментарии (6)
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RealArsenal
1459493864
Надо будет почитать эти эпосы.
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kotmyshka
1459494650
Звучит как шантаж
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Den_777
1459516289
Руководство Динамо самое неадекватное, сейчас я ещё больше в этом убидился.
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nik_59
1459528770
Как Тони? Ну-ну!
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Outlaw
1459594454
А в кулуарах Динамо когда-то говорили что он ленился и не хотел на поле выходить. Или показателен момент когда в игровом эпизоде он был настолько потерян что даже не замечал что ему передачу дают в простой ситуации
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