Булыкин: «Когда-нибудь напишу всю правду в своих мемуарах»

Бывший нападающий сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин признался, что хотел в свое время пораньше уехать в Европу, но из-за конфликта с руководством «Динамо» сделать этого не получилось.

«Мог уехать в Европу раньше. Думаю, и сейчас мог бы играть, как Лука Тони, который еще продолжает феерить в серии А. Нам, габаритным форвардам, можно долго играть – потеря скорости нас не особо заботит, а мастерство не пропьешь.

Тот конфликт, который был у меня с некоторыми руководителями «Динамо», негативно повлиял на мою карьеру. Тогда мог договориться с «Эвертоном» – даже потренировался вместе с Руни. Был вариант с «Болтоном» времен Эллардайса. А с «Портсмутом» вообще был подписан предварительный контракт, но руководство «Динамо» не отпустило, и я остался в России.

Правду о моем уходе мало кто знает – только близкие. Из всего, что говорили, не было ни одной правдивой версии. Даже про то, что с Кобелевым не сошлись. Это как раз одна из версий, но на самом деле не основная. Главную причину знают только бывший владелец клуба Федорычев и экс-гендиректор Заварзин. Может, еще Романцев.

Я когда-нибудь напишу об этом правду в своих мемуарах», – сказал Булыкин.

Напомним, что вчера Булыкин объявил о завершении своей карьеры.