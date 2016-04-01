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    Булыкин: «Когда-нибудь напишу всю правду в своих мемуарах»

    Бывший нападающий сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин признался, что хотел в свое время пораньше уехать в Европу, но из-за конфликта с руководством «Динамо» сделать этого не получилось.

    «Мог уехать в Европу раньше. Думаю, и сейчас мог бы играть, как Лука Тони, который еще продолжает феерить в серии А. Нам, габаритным форвардам, можно долго играть – потеря скорости нас не особо заботит, а мастерство не пропьешь.

    Тот конфликт, который был у меня с некоторыми руководителями «Динамо», негативно повлиял на мою карьеру. Тогда мог договориться с «Эвертоном» – даже потренировался вместе с Руни. Был вариант с «Болтоном» времен Эллардайса. А с «Портсмутом» вообще был подписан предварительный контракт, но руководство «Динамо» не отпустило, и я остался в России.

    Правду о моем уходе мало кто знает – только близкие. Из всего, что говорили, не было ни одной правдивой версии. Даже про то, что с Кобелевым не сошлись. Это как раз одна из версий, но на самом деле не основная. Главную причину знают только бывший владелец клуба Федорычев и экс-гендиректор Заварзин. Может, еще Романцев.

    Я когда-нибудь напишу об этом правду в своих мемуарах», – сказал Булыкин.

    Напомним, что вчера Булыкин объявил о завершении своей карьеры.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.04.2016 07:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11

      Outlaw 2 апреля 2016, 13:54

      А в кулуарах Динамо когда-то говорили что он ленился и не хотел на поле выходить. Или показателен момент когда в игровом эпизоде он был настолько потерян что даже не замечал что ему передачу дают в простой ситуации

      0
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      Рейтинг: +213

      nik_59 1 апреля 2016, 19:39

      Как Тони? Ну-ну!

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      Рейтинг: +17

      Den_777 1 апреля 2016, 16:11

      Руководство Динамо самое неадекватное, сейчас я ещё больше в этом убидился.

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 1 апреля 2016, 10:10

      Звучит как шантаж

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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 1 апреля 2016, 09:57

      Надо будет почитать эти эпосы.

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