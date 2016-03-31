Виктор Панченко: «Зная, что творится в «Зените», в эту команду не верится»

Отец и агент нападающего ЦСКА Кирилла Панченко Виктор Панченко уверен, что армейцы смогут заработать как минимум одно очко в матче 22-го тура РФПЛ против «Зенита».

«У меня нет сомнений, что ЦСКА как минимум не проиграет. Если так и произойдет, то чемпион России будет практически определен. «Зенит» сейчас не в тех кондициях, а победа над «Рубином» не показательна», – сказал Виктор Панченко.

Кроме того, отец футболиста поделился мнением о ситуации в «Зените».

«Зная, что творится в «Зените» вокруг Виллаш-Боаша, в эту команду особо не верится. Там нет взаимопонимания».

Также Виктор Панченко оценил шансы команд в борьбе за места в Лиге чемпионов.

«ЦСКА туда однозначно попадет, а вот «Ростов» я конкурентом не считаю. Дай бог им хотя бы в Лигу Европы попасть. Не знаю, кто будет вторым представителем в Лиге чемпионов от России, «Зенит», «Локомотив» или кто-то другой, но точно не «Ростов».

Матч «Зенит» – ЦСКА состоится в воскресенье, 3 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.