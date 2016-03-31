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  • Виктор Панченко: «Зная, что творится в «Зените», в эту команду не верится»

Виктор Панченко: «Зная, что творится в «Зените», в эту команду не верится»

31 марта 2016, 01:07
11

Отец и агент нападающего ЦСКА Кирилла Панченко Виктор Панченко уверен, что армейцы смогут заработать как минимум одно очко в матче 22-го тура РФПЛ против «Зенита».

«У меня нет сомнений, что ЦСКА как минимум не проиграет. Если так и произойдет, то чемпион России будет практически определен. «Зенит» сейчас не в тех кондициях, а победа над «Рубином» не показательна», – сказал Виктор Панченко.

Кроме того, отец футболиста поделился мнением о ситуации в «Зените».

«Зная, что творится в «Зените» вокруг Виллаш-Боаша, в эту команду особо не верится. Там нет взаимопонимания».

Также Виктор Панченко оценил шансы команд в борьбе за места в Лиге чемпионов.

«ЦСКА туда однозначно попадет, а вот «Ростов» я конкурентом не считаю. Дай бог им хотя бы в Лигу Европы попасть. Не знаю, кто будет вторым представителем в Лиге чемпионов от России, «Зенит», «Локомотив» или кто-то другой, но точно не «Ростов».

Матч «Зенит» – ЦСКА состоится в воскресенье, 3 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Панченко Кирилл
Комментарии (11)
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woyser
1459401019
У Зенита вариантов нет, только победа. ЦСКА и ничья устроит. Возможно. что всё решит всего один гол.
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18JG
1459401567
Эксперт хуев. Закрыл бы свой рот и не вякал.
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Zenit_EKB_88
1459403611
чушь полная,сынок твой тоже кривая нога,победа Зенита 2-0 100%
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nemolod
1459405826
Если Зенит сыграет на тех же скоростях,что и сборная Франции,то ЦСКА будет непросто сыграть даже вничью-игра вратаря и защиты весьма ненадежна!
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Black Giz
1459406498
Самоуверенность так и прет. Одно очко и чемпион практически определен. Не говори гоп пока не перепрыгнешь.
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vgarakh
1459409222
Ой Витя ты ошибаешься, тебе в конце сезона будет стыдно и ты будешь краснеть , глядя на турнирную таблицу.
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Финт
1459418431
Отец и агент нападающего ЦСКА Кирилла Панченко?а сын вообще Ваш где играет,в ЦСКА,не не видел)))
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neveldomha
1459419846
А с какого это агент игрока ЦСКА знает, что творится в стане Зенита? Путем логического вывода - Боаш уходит, а значит никто не хочет играть. То же самое я могу сказать о ЦСКА. Судьба Слуцкого в клубе тоже под большим вопросом. Заниматься совместительством после ЧЕ ему уже не дадут. А значит придется выбирать. Тем более, что за него уже выбрали.
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