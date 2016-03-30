Игнатьев: «Если бы не ошибки Лодыгина во втором тайме, все могло сложиться иначе»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своими мыслями об игре национальной команды в товарищеском матче против Франции (2:4).

«Товарищеский матч Франции и России нужно разделить на два тайма. Первый – это безнадега. Мы все позволяли сопернику, в наших действиях не было уверенности и стремления. Во втором тайме многие моменты в игре нашей команды стали выглядеть лучше. После перерыва до футболистов дошло, что мы умеем и обязаны играть лучше. К тому же сборная Франции сбросила обороты. Но играть за результат, дающий право занимать призовые места, нам пока что сложно.

Не могу сказать, что футболисты сборной России испугались на «Стад де Франс». Мы пытались что-то сделать, но если прятаться за слово «пытались», то могли бы сыграть и с другим результатом. Если бы не ошибки Юрия Лодыгина во втором тайме, то все могло бы сложиться иначе. Конечно, выносить смертные приговоры по одному результату – это неверный подход. Тяжело сказать, кто выпал из обоймы. Такая игра – это общая ответственность. Леонид Слуцкий был обязан смотреть всех, кого вызвал. Сейчас у него под руками есть материал, и он будет делать выводы. У нас будет еще две игры, по ним уже нужно будет конкретно определяться с составом и готовить команду к финальной части Евро-2016», – сказал Игнатьев.