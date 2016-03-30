Натхо не намерен мириться с ролью запасного в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо рассказал о том, что недавно обсуждал свое положение в клубе с главным тренером армейцев Леонидом Слуцким.

«Я хотел получить представление о том, что происходит. Я пришел в ЦСКА не в качестве запасного игрока. У меня был удачный первый сезон, но сейчас ситуация поменялась. Речь идет о тренерском решении. На данный момент Слуцкий предпочитает других игроков. Мне остается тренироваться еще больше и постараться завершить сезон на мажорной ноте. Ближе к лету будем смотреть, прояснится ли ситуация», – поделился Натхо.

Отметим, что израильтянин также заявил о неготовности мириться с ролью запасного и сообщил о наличии вариантов продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге.