Панов: «Второй тайм показал, что даже с такой мощной сборной Франции можно играть на равных»

Экс-нападающий сборной России Александр Панов рассказал о своих впечатлениях от игры национальной команды в товарищеском матче против Франции (2:4).

– После перерыва команда поживее смотрелась. Моменты были, два прекрасных гола забили. Хотя Лодыгин, откровенно говоря, начудил. Сначала со штрафного пропустил, потом побежал куда-то непонятно зачем. В целом второй тайм мне понравился, 2:2 во вторые 45 минут – неплохой результат.

– Что в первом тайме с командой случилось?

– Вообще не понятно. Может, не вошли в игру? Абсолютно безнадежно выглядели. Как будто не в футбол вышли играть, а показать нам свои нарядные костюмы. Во втором тайме сняли их и сразу что-то начало получаться. Возможно, это связано с тем, что немного поменялся состав. Да и французы чуть успокоились.

– Какие выводы должен сделать Слуцкий из этого поражения?

– Даже с такими мощными французами можно играть на равных, что и показал второй тайм. Неприятно удивило, как наши действовали после забитых голов. Казалось, вот-вот переломим игру, но вместо этого тут же давали сопернику взвинтить темп и пропускали. Надо поработать над этим моментом. Ничего страшного не произошло, это всего лишь товарищеский матч. Ошибки и эксперименты пока что допустимы.